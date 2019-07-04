HABER

Adıyaman’da seyir halindeki tankerde patlama: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’da seyir halindeki kireç tozu yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20.

Adıyaman’da seyir halindeki tankerde patlama: 1 ölü

Adıyaman’da seyir halindeki kireç tozu yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20. kilometresinde kireç tozu yüklü tankerin kapağında bilinmeyen bir nedenle açılma meydana geldi. Kapağın açılması ile birlikte yaşanan patlamada tanker sürücüsü Şinasi Kurnaz ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurnaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şinasi Kurnaz burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurnaz’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da seyir halindeki tankerde patlama: 1 ölü

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Kahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan tatbikatKahramanmaraş’ta gerçeği aratmayan tatbikat
Köy muhtarını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildiKöy muhtarını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.