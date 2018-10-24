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Adıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Adıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle çöken ahırda 120 küçükbaş hayvan ile 40 kovan arı telef olurken, yıldırım isabet eden toprak bir ev ise yıkıldı.
Kentte dün gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürüklerler, araçlar da yollarda mahsur kaldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Haci Yıldırım'a ait tek katlı toprak eve ise yıldırım isabet etti. Büyük bölümü yıkılan evin oturma odasında çay içen 4 kişi yaralanmazken, hasar meydana geldi. Belediye ekipleri tıkaran mazgalları açmak için çalışma başlattı.
'120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU'
Samsat ilçesinde bağlı Ovacık köyünde şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından Haci Ali Ertan’a ait evin yanında bulunan ahırın duvarı yıkıldı. Ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvandan 120’si ve 40 kovan arı telef oldu.
BELEDİYE BAŞKANI: ADIYAMAN'DA SEL FELAKETİ
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da sosyal medya üzerinden video paylaşıp, şunları yazdı:
"Adıyaman'da sel felaketi. Bu akşam dağdan gelen sel suları beraberinde getirdiği çamurla şehrin kuzey batısında trafiğin aksamasına neden oldu. Adıyaman Belediyesi'nin bütün ekipleri seferber olarak yolları açıldı. Temizlik ve kanalların açılması çalışması aralıksız sürüyor."

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Adıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkilediAdıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkilediAdıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkilediAdıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

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