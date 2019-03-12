Adıyaman'da silah atölyesi olarak kullanılan eve operasyon: 1 gözaltı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın silah atölyesi olarak kullanıldığını tespit ettiği eve düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı'ndaki evde silah tamiri ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Belören beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 104 mermi, 2 tabanca namlusu, 9 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler ev sahibi M.Ç.'yi gözaltına alarak, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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