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Adıyaman'da silahla havaya ateş eden kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Adıyaman'da silahla havaya ateş eden kadın yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde havaya rastgele ateş eden kadın polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Adıyaman Bulvarı'nda elinde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş eden bir kadın olduğu ihbarını aldı.

Polisleri gören kadın, onlara da ateş etmeye başladı. Mermisinin bittiği anlaşılan kadın, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

İsmi açıklanmayan kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kadının psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı kadın silah

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