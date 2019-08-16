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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 23:31 | Son Güncelleme

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Beybostan köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine pompalı av tüfeği ile ateş açtı.

Kavgada K.E. (34) ve İ.Ö. (66) vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılardan K.E. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine İ.Ö. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İ.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. K.E'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Gerger İlçesi ölü Silahlı kavga yaralı

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