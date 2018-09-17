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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Asfalt Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirine silahla ateş açtı. C.Ş, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen O.A. ve M.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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