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Adıyaman'da silahlı kavga:1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 01:45 | Son Güncelleme

Adıyaman'da silahlı kavga:1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıbeydilli köyünde akraba oldukları öğrenilen M.Ö. ile Orhan Ertürk (32) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, yanında bulundurduğu av tüfeği ile Orhan Ertürk'ü göğsünden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumunun ağır olması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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