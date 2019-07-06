HABER

Adıyaman'da sınav çıkışı darbedilen genç yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Adıyaman'da sınav çıkışı darbedilen genç yaralandı

Adıyaman'da sınav çıkışında darbedilen 19 yaşındaki genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Açıköğretim Lisesi Sınavı'na giren M.F.Ç. (19), sınav çıkışında kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.

Şüpheliler tarafından darbedilen M.F.Ç, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi
İnsanlık hala ölmemiş dedirttiİnsanlık hala ölmemiş dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman darp sınav

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

Hamile kadının akılalmaz planı! Kim olduğu böyle ortaya çıktı

Hamile kadının akılalmaz planı! Kim olduğu böyle ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.