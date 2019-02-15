HABER

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 23:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.  Olay, akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi’nde meydana geldi. Türkan Özkan, Huriye Özer, Muhammed Özkan ile Keziban Tunç mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Su kuyusuna düşen inek, 4 saatlik operasyonla kurtarıldıSu kuyusuna düşen inek, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kayıp balıkçının teknesine ulaşıldıKayıp balıkçının teknesine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.