HABER
  4. Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı toprağa verildi

Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) toprağa verildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) toprağa verildi.
Merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde yaşayan engelli Emine Akın, kızları Remziye, Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan, dün sabah evlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye Akın'ın öldüğünü belirlerken, Zeliha Akın ile Ahmet İlhan hastaneye kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cenazeleri hastanede yapılan otopsi sonrası bugün öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Yıldırımlılara ‘ücretsiz danışmanlık’Yıldırımlılara ‘ücretsiz danışmanlık’
İsrail saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile enkazın ortasında yaşıyorİsrail saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile enkazın ortasında yaşıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

İBB'ye karşı açtığı davayı kazandı

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.