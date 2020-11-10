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Adıyaman’da şok uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 23:03 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde şok uygulama gerçekleştirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde yapılan şok uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde şok uygulama gerçekleştirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde yapılan şok uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında kent merkezinde bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Aynı zamanda durdurulan araçlar içerisinde de aramalar gerçekleştirildi. 1 Saat süren şok uygulama kapsamında yaklaşık 250 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Aynı zamanda 2019 yılının ilk 10 ayı içerisinde meydana gelen bin 184 hırsızlık olayının yaşandığı bu olayların 2020 yılının ilk 10 ayında 700’e indirildiği Türkiye genelinde hırsızlık olaylarının en az yaşandığı illerin birinci sırasında yer aldığı vurgulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2020 yılının ilk 10 ayı içerisinde 724 uyuşturucu operasyonunun yapıldığı uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan bin 108 şahıs hakkında işlem yapıldığı ve bu şahıslardan 72’sinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Yapılan bin bin 108 uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 537,54 gram esrar, 771,36 gram eroin, 5 kilo 747,63 gram bonzai, 896 adet ecstasy hap, 836,56 gram metamfetamin, 263 kök hint keneviri, 9 adet Captagon ve 473 adet sentetik ecza hapları ele geçirildiği öğrenildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece ve gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurgulandı.
Uygulamayı gören vatandaşlar, denetimlerden oldukça memnun olduklarını dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

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