Adıyaman'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ortaokul öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Karaaslan (14), okuldan evine döndüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
El, yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaaslan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaaslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anne Hatice Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyunca çok üzüldüğünü belirterek, "Yetkililerin sokak köpeklerine müdahale etmelerini istiyorum. Kızım ölebilirdi. Buna bir çare bulunması gerekiyor. İnşallah kızım bir an önce iyileşir." diye konuştu.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum