Adıyaman'da STK'lardan İdlib'e yardım çağrısı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar için yardım çağrısında bulundu. Cuma namazı çıkışında Demokrasi Parkı önünde toplanan Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İdlib'e yönelik saldırıları protesto etti. Ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla İdlib'e yardım çağrısında bulunan platform adına açıklamada yapan avukat Ahmet Işık, şunları söyledi: "Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Olası bir göç dalgasının gelmesi durumunda zaten imkanların yetersiz olduğu kamplarda ciddi insani kriz oluşacaktır. Bu krizi kontrol altına alabilmek için çadır, hijyen ve sağlık ürünlerinin yanı sıra gıda malzemelerine ihtiyaç var. Bölgede yaşanan ve planlanan katliamların durdurulması için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyor, mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz." Yapılan açıklamanın ardından İdlib'te hayatını kaybedenler için dua edildi.
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