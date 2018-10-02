Adıyaman'da şüpheli ölüm

Adıyaman'da bir kişi sokakta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Flamingo yolu Yeni Mahalle 2819 Sokak'ta tek katlı bir binada yaşayan Hasan Aslancan'ı (51) evinin önünde yerde baygın halde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aslancan'ın öldüğünü belirledi. Ayrıca bu kişinin yüzünde morluklar olduğu tespit edildi.
Hasan Aslancan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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