Adıyaman'da şüpheli ölüm

Adıyaman'da ailesiyle yaşayan emekli uzman çavuş evinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 2991 Sokak'ta yaşayan emekli piyade topçu uzman çavuş Ali Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ameliyatı oldu.

Taburcu edilmesinin ardından evine giden Aslan, iki saat sonra ailesi tarafından burada hareketsiz bulundu.

Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Aslan'ın iki yıl önce emekli olduğu öğrenildi.

