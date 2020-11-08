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Adıyaman’da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir kişi evinde sabah yüzünü yıkarken aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 1412.

Adıyaman’da bir kişi evinde sabah yüzünü yıkarken aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 1412. Sokak’ta ikamet eden Abdurrahman G. (42), sabah yüzünü yıkadığı esnada aniden yere yığıldı. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Abdurrahman G. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Abdurrahman G’nin hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Abdurrahman G’nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Abdurrahman G’nin bir fabrikada işçi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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