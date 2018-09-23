Adıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, sosyal medyadan örgütlenip, bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için süsledikleri bisiklerinin pedallarını çevirdi.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve kendilerine 'Süslü kadınlar' adını veren 40 kadın, Atatürk Bulvarı'nda pedal çevirdi. Süsledikleri bisikletleriyle valilik önüne gelen kadınlar, basın açıklaması yaparak, kadın cinayetlerine tepki gösterip, sağlıklı yaşama dikkat çekti.
Kadınlar adına açıklama yapan Zeliha Yılmaz, "Adıyaman'a, Adıyaman kadınlarına teşekkür ediyorum. Çoğu insana inat burada toplandık. Amacımız, topluma ve bisiklete dikkat çekmekti. Kadın cinayetleri önlensin, bisiklet kazaları azalsın, bisikletin ulaşım aracı olduğunu herkes kabul etsin. Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası ayrıca bugün Dünya Otomobilsiz Kentler Günü. Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz bizim için trafiği kapattılar. Biz de bisikletlerimizle pedalladık" dedi.
FOTOĞRAFLI
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum