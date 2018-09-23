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Adıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sosyal medyadan örgütlenip, bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için süsledikleri bisiklerinin pedallarını çevirdi.

Adıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, sosyal medyadan örgütlenip, bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için süsledikleri bisiklerinin pedallarını çevirdi.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve kendilerine 'Süslü kadınlar' adını veren 40 kadın, Atatürk Bulvarı'nda pedal çevirdi. Süsledikleri bisikletleriyle valilik önüne gelen kadınlar, basın açıklaması yaparak, kadın cinayetlerine tepki gösterip, sağlıklı yaşama dikkat çekti.
Kadınlar adına açıklama yapan Zeliha Yılmaz, "Adıyaman'a, Adıyaman kadınlarına teşekkür ediyorum. Çoğu insana inat burada toplandık. Amacımız, topluma ve bisiklete dikkat çekmekti. Kadın cinayetleri önlensin, bisiklet kazaları azalsın, bisikletin ulaşım aracı olduğunu herkes kabul etsin. Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası ayrıca bugün Dünya Otomobilsiz Kentler Günü. Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz bizim için trafiği kapattılar. Biz de bisikletlerimizle pedalladık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdiAdıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdiAdıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdiAdıyaman'da 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

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