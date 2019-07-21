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Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometrede meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ömer Tepe yönetimindeki 02 SA 666 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde sıkışan Tepe'yi kurtardı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandıAdıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandıAdıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandıAdıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı

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