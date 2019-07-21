HABER

Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometrede meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ömer Tepe yönetimindeki 02 SA 666 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde sıkışan Tepe'yi kurtardı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

PARTNER Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Eğer üretime geçerse... Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Eğer üretime geçerse...
Genç baba vahşice katledildiGenç baba vahşice katledildi
Suriyeli ailenin en küçük çocuğu da denizde boğulduSuriyeli ailenin en küçük çocuğu da denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.