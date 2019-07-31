HABER

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 7 gümüş sikke ve 1 silindir mührü satmaya çalışan M.B., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı.

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 7 gümüş sikke ve 1 silindir mührü satmaya çalışan M.B., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.B.'nin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.B.'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise Roma dönemine ait olduğu belirtilen 7 gümüş sikke ve 1 silindir mühür ele geçirildi.
Tarihi eserler Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan M.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Van’da terör operasyonuVan’da terör operasyonu
Su doldurmaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldüSu doldurmaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.