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Adıyaman'da tartıştığı kardeşini av tüfeği ile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

 ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Eyüp Aslan (27), kavga ettiği kardeşi Halil İbrahim Aslan'ı (25), av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.

Adıyaman'da tartıştığı kardeşini av tüfeği ile vurdu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Eyüp Aslan (27), kavga ettiği kardeşi Halil İbrahim Aslan'ı (25), av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.
Olay ilçeye bağlı Beşiyan köyünde meydana geldi. Eyüp Aslan ile kardeşi Halil İbrahim arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Eyüp Aslan evden aldığı av tüfeği ile kardeşine ateş açtı. Halil İbrahim Aslan, tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken ağabey Eyüp ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ağır yaralandığı belirlenen Halil İbrahim Aslan, ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aslan daha sonra hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olaydan sonra kaçan Eyüp Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da tartıştığı kardeşini av tüfeği ile vurduAdıyaman'da tartıştığı kardeşini av tüfeği ile vurduAdıyaman'da tartıştığı kardeşini av tüfeği ile vurdu

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