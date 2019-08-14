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Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mustafa Kemal Caddesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada, kardeş oldukları öğrenilen Hamza (25) ve Osman Alpaydın (29) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adıyaman kavga polis ekipleri

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