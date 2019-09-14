Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çemberlitaş köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan, Muhittin, Bayram, İslim, Bereket ve Musa Tak ile Mehmet Fatih Ata yaralandı.

Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

