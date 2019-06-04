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Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 22:42 | Son Güncelleme

Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mert B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman darp kavga

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