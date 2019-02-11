Adıyaman'da tefeci operasyonu

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.H. ve R.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda çek, senet, tapu ve satış kontratı ele geçirildi.
Zanlıların faiz karşılığında para verdikleri kişilerden yüksek meblağların yazılı olduğu çek-senet aldıkları, bunları icraya verdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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