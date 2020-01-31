Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

​Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Ş.Y.A. tutuklanırken A.Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

