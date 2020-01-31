Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

2 K\u0130\u015e\u0130 TUTUKLANDI\n\u200bTefecilik yapt\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ve emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen \u015f\u00fcphelilerden A.K. ve \u015e.Y.A. tutuklan\u0131rken A.Y.A. ise adli kontrol \u015fart\u0131 ile serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Vitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131PARTNER Kimseye ald\u0131rmad\u0131! \u00d6pmelere doyamad\u0131!Zeytin bidonundan \u00e7\u0131kt\u0131! G\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum