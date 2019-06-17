Adıyaman'da tefeci operasyonuna 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, tefecilik yaptıkları belirlenen C.A., H.B. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada da çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanırken, H.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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