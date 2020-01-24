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Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, POS cihazıyla tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, POS cihazıyla tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki 9 iş yerinde, herhangi bir mal veya hizmet almadan faiz karşılığında POS cihazından çekim yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 9 POS cihazına el konulurken, M.K., S.Ö. ve Z.K. ise gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.K. ve S.Ö., tutuklanırken Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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