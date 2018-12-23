Adıyaman'da telefonla dolandırıcılık

Adıyaman'da telefonla aradıkları bir kadının 8 bileziği ile 9 büyük cumhuriyet altınını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Bağpınar köyünde ikamet eden A.E. adlı kadını telefonla arayan 2 kişi, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp bir altın hırsızlığı soruşturması kapsamında altınları karşılaştırmak bahanesiyle kadının evindeki 8 bilezik ve 9 büyük cumhuriyet altınını aldı.

Dolandırıldığını anlayan A.E, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda dolandırıcıların S.A. ve Ü.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin bulundukları Diyarbakır'a giderek zanlıları gözaltına aldı.

Adıyaman'a getirilen 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.A. adli kontrol şartıyla, Ü.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti.

