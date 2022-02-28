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Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

28.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu öne sürülen H.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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