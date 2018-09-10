Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla K.K, İ.İ, M.U. ve G.T. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
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