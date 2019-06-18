HABER

Adıyaman’da terör örgütü HTŞ/Nusret Cephesi’ne operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’da terör örgütü Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ)/Nusret Cephesi’ne operasyon düzenlendi.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü El Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) terör örgütüne eleman kazandırdığı ve lojistik destek sağladığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bir derneğe operasyon düzenlendi.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsra İslami İlim Davet ve Yardımlaşma Derneği’nde arama yaptı.

Adıyaman’da terör örgütü HTŞ/Nusret Cephesi’ne operasyon

Adıyaman’da terör örgütü Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ)/Nusret Cephesi’ne operasyon düzenlendi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü El Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) terör örgütüne eleman kazandırdığı ve lojistik destek sağladığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bir derneğe operasyon düzenlendi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsra İslami İlim Davet ve Yardımlaşma Derneği’nde arama yaptı. Yapılan operasyonda Dernek Başkanı A.Ş. ile birlikte dernekte yatılı kaldıkları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çocuklar gerekli uyarı yapılarak ailelerine teslim edilirken, Dernek Başkanı A.Ş. ve 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Emniyet yetkilileri, okulların tatil olması ile birlikte çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen aileleri, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı uyararak, müftülüklerin koordinesinde eğitim veren kursları tercih etmelerini istedi.

Adıyaman’da terör örgütü HTŞ/Nusret Cephesi’ne operasyon

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kıza gözyaşıEski nişanlısı tarafından öldürülen genç kıza gözyaşı
Avukat duruşmada savunmasını akülü çocuk arabası ile yaptıAvukat duruşmada savunmasını akülü çocuk arabası ile yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.