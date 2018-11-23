HABER

Adıyaman'da, terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 13:28 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde yaptığı rutin yol kontrolünde şüpheli araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Ekiplerin durdurduğu bir araçta bulunan A.Ö.'nün yapılan kimlik kontrolünde; 'terör örgütü üyesi' olma suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

PARTNERGalada şıklık yarışıGalada şıklık yarışı
Ablası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandıAblası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandı
Niğde’de 'hacamatçı' baskınıNiğde’de 'hacamatçı' baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Ünlü plajda ilginç görüntü! Madeni para avı

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Bu kış uyumayı unuttular

Bu kış uyumayı unuttular

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.