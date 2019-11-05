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Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı

Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, etkisiz hale getirilen silahlı iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Jandarma terörist yardım ve yataklık

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