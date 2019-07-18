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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Atal idaresindeki 07 YHA 78 plakalı otomobil, Adıyaman - Gölbaşı kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 DF 432 plakalı minibüsle çarpıştı.

Otomobilde bulunan ve emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtilen Necmettin Karakuş, ön camdan fırlaması sonucu, yoldan geçen A.A. idaresindeki BTX 1298 yabancı plakalı otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi. Sürücü Atal ise yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karakuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Adıyaman otomobil ölü trafik kazası

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