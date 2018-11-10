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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alican Ulaş (21) idaresindeki 02 AH 097 plakalı otomobil, merkeze bağlı Paşa mezrası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Ulaş, otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alican Ulaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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112 Acil Servis ekipleri Adıyaman Alican Ulaş (21) idaresi

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