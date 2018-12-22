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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Engin Gül (36) idaresindeki plakasız motosiklet, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Gül, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Gül'ün ailesi ve akrabaları, ölüm haberini alınca fenalaştı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta trafik kazası

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