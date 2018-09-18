HABER

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 03:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Mehdi Afşin idaresindeki 53 AAF 786 plakalı otomobil, Gaziantep yolunda Besni Jandarma Komutanlığı yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Afşin ile araçta bulunan Nurullah, Sedat ve Bilal Işık yaralandı.

Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Mehdi Afşin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması
Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Besni otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.