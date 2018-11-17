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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı 10 metrelik bariyer, otomobile saplandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, 10 metrelik bariyerin saplandığı aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet İnan idaresindeki 02 HL 803 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adıyaman-Kahta karayolu Kuruçay köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik bariyer, otomobile saplandı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Büyük hasar oluşan araç kullanılmaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Mehmet İnan trafik kazası

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