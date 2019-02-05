Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Anıl Baydar yönetimindeki 55 ABB 909 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi'nde Oktay Bağcı idaresindeki 27 N 6122 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
'Erdoğan'ın son adımları, Batı'yla kopuşunu kesinleştiriyor'
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum