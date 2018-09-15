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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hanifi Arı yönetimindeki 02 KT 272 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Çamdere köyünde devrildi.

Kazada sürücü ile Bayram Sevinç, Ziya Çiçek ve Mesut Bulut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'ın Sincik ilçesi

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