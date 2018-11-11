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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 23:58 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Güleç idaresindeki 02 BK 009 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Murat Tuncan'a (15) çarptı. Otomobil, daha sonra bir pastanenin önündeki iki direğe çarparak durabildi.

Kazada, yaya Tuncan'ın yanı sıra sürücü Güleç, eşi Fatma Güleç ve ismi öğrenilemeyen bebek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adıyaman çatı Iş Yeri otomobil

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