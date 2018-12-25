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Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 22:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demirelli idaresindeki 02 AN 288 plakalı otomobil ile Abdullah Şahin'in kullandığı tır, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Demirelli (29) ile araçta bulunan Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ve Bayram Demirelli (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda yapılan çalışmaların ardından, kara yolu araç trafiğine açıldı.

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Adıyaman Kahta trafik kazası Yaralamalı Kaza

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