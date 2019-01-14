Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Turgut idaresindeki 23 BY 837 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali durağı yakınında, Mustafa Yıldırım'ın (27) kullandığı 02 BD 828 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Turgut ve Yıldırım ile Ozan Özer ve Nahsen Özdemir (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

