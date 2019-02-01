Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Kara (23) idaresindeki 33 SE 461 idaresindeki otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü, araçta bulunan eşi Zeynep (22) ile 5 aylık ikizleri Muhammed Talha ve Muhammed Miraç Kara yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum