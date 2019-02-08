Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Abdurrahman Balbay idaresindeki 01 AHG 71 plakalı otomobil, Botan Alper idaresindeki 02 FL 631 plakalı otomobil ile Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, otomobillerde bulunan Naile Gürbüzcan, Elif Sena Akgün, Emine Gözükara ve Abdulbaki Yusuf Gözükara yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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