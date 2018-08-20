Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hasan Argun idaresindeki 02 KP 148 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi'nde Halit Demir yönetimindeki 23 HR 051 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Argun ile araçlarda bulunan Alican, Ceylan, Mehmet Argun ve Kıymet Demir yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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