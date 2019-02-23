HABER

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaşar İnceyol'un kullandığı 02 AK 572 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adliye binası önünde, Şükrü Evren (42) idaresindeki 02 AAJ 857 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Şükrü Evren ile aracındaki İrem (10), Kevser (40) ve Tevfik Furkan Evren (10) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı
Fare zehri içip, bileğini keserek intihara kalkıştıFare zehri içip, bileğini keserek intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılan Melek'in ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.