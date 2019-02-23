Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaşar İnceyol'un kullandığı 02 AK 572 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adliye binası önünde, Şükrü Evren (42) idaresindeki 02 AAJ 857 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Şükrü Evren ile aracındaki İrem (10), Kevser (40) ve Tevfik Furkan Evren (10) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

