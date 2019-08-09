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Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 00:49 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aşkın Yalçın'ın kullandığı 02 BC 128 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Camisi kavşağında Mehmet Tepe idaresindeki 02 SA 619 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Tepe ile araçlarda bulunan Halime Tepe, Halil İbrahim Tepe, Fatma Yalçın ve Melek Kıran yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman trafik kazası

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