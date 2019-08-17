HABER

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 01:04 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nejat Batur (25) idaresindeki 06 EKZ 97 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi baraj yolunda Mustafa Taşçı (39) idaresindeki 34 TB 4334 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, park halindeki 65 DH 660 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Batur ve Taşçı ile araçlarda bulunan Kürşat Dayan (28), Elif Eylül Taşçı (3) ve İnci Taşçı (35) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı
Meteoroloji'den bir uyarı daha! GeliyorMeteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahta trafik kazası Zincirleme

En Çok Okunan Haberler

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.